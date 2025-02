IlToro ha scoperto un tesoro: Vanja Milinkovic Savic. I granata adesso si trovano in casa un portierone su cui alcuni club europei hanno messo gli occhi addosso. Uno su tutti è il Manchester City di Guardiola. Ma la strada del serbo per arrivare a questi livelli non è stata facile, tutt’altro: per lo più in salita con momenti in cui la su