Biraghi: "Toro, ecco cosa voglio. Vanoli? Abbiamo lo stessa mentalità"

"Ho capito subito cosa vuol dire giocare per questa società, non è da tutti: il mio primo obiettivo è diventare un giocatore da Toro, non semplicemente del Toro": così Cristiano Biraghi si presenta ai canali ufficiali del club granata. "A Firenze sono stati sette anni intensi, ora sono felice che mi sia capitata questa grande opportunità - continua il laterale, prelevato durante la sessione invernale del mercato - e voglio portare qualità ed esperienza al servizio della squadra: se tutti raggiungiamo questa mentalità, possiamo fare cose importanti".