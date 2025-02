Il Toro sterza su Shpendi: l’alternativa è Pio Esposito  

Sotto l’aspetto del mercato, il Torino sta già lavorando con il suo allenatore per il futuro. Vanoli, infatti, in una delle sue ultime interviste ha ammesso che è suo dovere pensare anche in prospettiva. Segno evidente che nelle reciproche intenzioni sarà lui il tecnico. Il Toro guarda avanti, dunque. E per avanti, nella fattispecie, si intende soprattutto l’attacco. L’infortunio di Zapata