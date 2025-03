Vanoli: “A Monza non dovremo sbagliare l’approccio, finale che vale 6 punti"

Monza-Torino, la conferenza di Vanoli

"Quando fai una vittoria importante, ti vengono autostima e gioia e così lavori meglio. Stiamo tutti bene a parte Tameze, ma è vicino al rientro. E Salama negli ultimi due giorni ha avuto un fastidio alla schiena". Con il Milan si è trattato di una di quelle vittoria difficili da dimenticare, Vanoli lo sa bene, ma mette in guardia i suoi ragazzi in vista del Monza: "È una gara molto importante, l'ho detto dopo il Milan. Andiamo ad affrontare una squadra diversa dall'andata, hanno cambiato e venduto tanti giocatori, e poi c'è la posizione in classifica: sono affamati di punti, le partite sono sempre meno e sono lontani dalla salvezza, ma con la speranza di farcela. Voglio vedere la fame e la voglia del mio Toro, è una finale. Sarà da affrontare con la mentalità giusta: dovremo soffrire, ma tre punti sono importanti. Monza non dobbiamo dimenticarci come abbiamo vinto contro il Monza, dovremo aggiungere qualcosa in più sotto l'aspetto tecnico". E aggiunge: "Sono quelle gare in cui batti una big con sofferenza e determinazione. Ce la siamo meritata dopo tutto quello che abbiamo passato. Deve darci autostima per avere più coraggio con la palla, oltre a farci rendere conto di come siamo arrivati a quella vittoria. Non dovremo sbagliare approccio e mentalità". Si può ancora sognare? "Mi sono concentrato sul primo obiettivo da raggiungere. Poi c'è un macro-obiettivo, un sogno, e che sarà in prospettiva futura il mio sogno. Per arrivarci, servono step: non abbiamo ancora raggiunto quello della salvezza, pensiamo a Monza perché vale sei punti. In rosa c'è tanta qualità".