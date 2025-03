Ilic torna convocato ma resta ai margini del Toro

Dall’ultima volta, prima di oggi, in cui il nome di Ivan Ilic è stato inserito nella lista dei convocati da Paolo Vanoli sono trascorsi quasi due mesi: il centrocampista serbo non lo si vede infatti dalla partita pareggiata contro il Parma dello scorso 5 gennaio. Giocò titolare, non convinse e nel secondo tempo fu richiamato in panchina. Quel che è poi accaduto nelle settimane successive è storia nota a tutti