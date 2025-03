TORINO - Ci sono giocatori presi per rinforzare un gruppo, e altri che invece sono in grado di farlo anche brillare. Casi rari, calciatori da scovare magari perché in una fase transitoriamente buia della carriera eppure ancora giovani. L’identikit di Eljif Elmas, numero 12 del Napoli dello scudetto per continuità di impiego ma soprattutto da subentrato, po