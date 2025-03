Casadei: "Accolto bene dal Torino. Il mio sogno? Vestire la maglia dell'Italia"

"Mi hanno accolto molto bene, sono molto contento qua e tutti mi hanno reso la vita molto più semplice: sono felice di tutto questo affetto": il centrocampista del Torino, Cesare Casadei, racconta le prime settimane vissute in granata ai microfoni di Dazn. Sulla trattativa tra i granata e il Chelsea, Casadei ha rivelato: "Mi hanno dimostrato veramente che erano disposti anche a fare sforzi per avermi qua, sono stati fondamentali per la mia scelta e ho trovato un bel gruppo: conoscevo già Ricci dall'Under 21 e il tecnico Vanoli dall'esperienza all'Inter, il mister mi sta aiutando tanto".