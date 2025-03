Tre trasferte e tre gol: Toro, Elmas è già implacabile 

Gol a Bologna, gol a Monza e ieri gol a Parma: Eljif Elmas anche nella terza partita in trasferta con la maglia del Torino ha trovato il gol. E che gol: un destro chirurgico con il pallone che prima ha sbattuto sulla faccia interna del palo e poi è andato a terminare la propria corsa in fondo alla rete. Come una settimana fa, anche al Tardini il macedone ha sbloccato il risultato, ma stavolta la formazione granata non è riuscita a portare a casa i tre punti: &eg