TORINO - Una qualità così il Toro, in epoca recente e comunque da quando nel 2005 il club granata è stato rilevato da Urbano Cairo, non l’ha mai avuta. Il progetto Mazzarri, cioè la coesistenza di due elementi tecnicamente dotati come Iago Falque e Verdi in appoggio a Belotti, era naufragato per l’infortunio dello spagnolo e per le diff