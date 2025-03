Vanoli: "Ora si capisce chi è da Toro. Empoli, ho visto l'impresa con la Juve"

Su Lazaro e Casadei

"Come si può sostituire Lazaro? Prima, non avendo costruito bene la rosa, c’erano delle falle, ora abbiamo cambiato modulo e ce ne sono delle altre. Secondo me non abbiamo in squadra un altro come Valentino, capace di darci equilibrio in quel ruolo. Pedersen è un giocatore che in questo sistema lo vedo nella linea a quattro, più ha campo e meglio è. Allo stesso modo Dembele, che è cresciuto molto, lo vedo come terzino destro. Ho visto che anche Karamoh si esprime meglio a piede invertito. Ma lui è uno che nel momento di difficoltà ci ha aiutato tanto. Può fare quel ruolo. Magari ci possono essere altre soluzioni, le ho in mente e le potremmo vedere, ma intanto speriamo di recuperare Valentino, che in questo sistema ci garantisce equilibrio. Elmas e Karamoh dall’altra parte è offensivo, Salama è anche lui molto offensivo e poi deve imparare determinate situazioni sul piano tattico. Effettivamente se devo trovare oggi una difficoltà è sostituire Lazaro. Su cosa sta lavorando con Casadei? È un ragazzo giovane, e come tutti i giovani ha mostrato delle potenzialità ma ha tanto da crescere se vuole ambire alla Nazionale e stare ad alti livelli. Sicuramente ha caratteristiche importanti che prima mancavano al nostro centrocampo. È un giocatore che può migliorare tanto nei tempi di gioco e nei tempi di inserimento. A volte si trova tanto sopra la linea della palla. Deve capire quando inserirsi. Anche tecnicamente a volte deve imparare a vedere la giocata un po’ prima. Ma parliamo di un giocatore che si è imposto subito con determinazione in un campionato difficile. Bisogna fargli un grande elogio. I nuovi ci hanno dato carica e convinzione. Casadei un'opzione in più per la trequarti? Non ha certo le caratteristiche per sostituire Valentino. Poi può giocare da trequartista, qualche volta lo ha fatto. Non bisogna focalizzarsi solo su un ruolo. Da un lato sono i numeri dei moduli che si leggono sui giornali, dall’altro ci sono le interpretazioni. Io preferisco che guardi la porta per inserirsi; se giocasse più avanti si ritroverebbe spalle alla porta e per me questo lo penalizzerebbe, mentre Vlasic è forte in questo, spalle alla porta con un tocco si gira e prende campo", prosegue Vanoli.