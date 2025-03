Primavera Toro, esonerato Tufano: al suo posto Fioratti

Il pareggio contro l'Udinese, in fin dei conti, non è altro che la classica goccia che fa traboccare il vaso. Il punto di non ritorno di una stagione iniziata maluccio, ripresa alla grandissima tra ottobre e novembre, fino al lento deterioramento partito dal mese di dicembre e deflagrato a metà marzo. Felice Tufano non è più l'allenatore della Primavera del Toro: nella giornata di ieri gli è stato comunicato l'es