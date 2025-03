Missione Toro: Milinkovic deve tornare in nazionale

TORINO - Partiamo da un presupposto: in senso assoluto al Torino, Vanoli in testa, non spiace poter contare su Vanja Milinkovic Savic durante la sosta per gli impegni delle nazionali. Ciò premesso, sulla bilancia pesa più la volontà, condivisa a vari livelli dallo spogliatoio alla dirigenza, di aiutare il portiere serbo a ritrovare un posto nella Serbia. Questione di merito, innanzitutto - e in questo periodo Vanja è il migliore tra i portieri serb