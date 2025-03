Torino, affluenza super: si va verso il record degli ultimi 13 anni

Torino - C 'erano 20.402 spettator i sabato scorso ad assistere a Torino-Empoli, nonostante la pioggia e una classifica che non lascia sognare particolarmente. Ma il dato non può certo sorprendere se lo paragoniamo a quello delle altre partite casalinghe: la media degli spettatori in questa stagione è di 22.480 tifosi a partita. Da quando, nella stagione 2012/2013, il Torino è tornato a giocare stabilmente in Serie A numeri simili si sono visti solamente nel