Vanoli, pari d'oro e cuore Toro: "Onoriamo la maglia fino alla fine"

"È già dal giro di ritorno che stiamo facendo ottime prestazioni, abbiamo avuto delle continuità. Penso che questi ragazzi, anche stasera, hanno dimostrato che vogliamo essere vivi fino alla fine, che abbiamo delle motivazioni alti, l'ho sempre detto, sapendo con grande umiltà che si veniva a incontrare una squadra forte.

Però gli ho detto anche a loro che in queste ultime otto partite dobbiamo dare tutto e soprattutto durante la partita bisogna stare in partita, perché le condizioni fisiche, le partite, questo, bisogna stare in partita perché in calcio d'angolo, come ci è successo noi nell'azione, abbiamo fatto gol, però faccio i complimenti soprattutto a chi è entrato, perché è vero che abbiamo rischiato, ma ho una squadra consapevole, so che fanno le due fasi, bravissimo Sanabrio, Karamoh, Gineitis che è in un grande momento e questa è la forza di una squadra".

Sul modulo aggressivo

- Di cuore e coreggio ildistrappa, quinto risultato utile consecutivo per i granata (3 vittorie e 2 pareggi) che li porta a -1 dal 10° posto dell'Udinese. Le parole dell'allenatore granata a Dazn nel post-partita:

"Guarda, tu lo sai che quando devi essere offensivo devi avere la disponibilità dei giocatori per fare questo, soprattutto in uno stadio così importante contro una squadra così importante, però già dal girone di ritorno che vedevo da parte di tutti questa disponibilità e ho sempre detto che a me piace una squadra offensiva, questo modulo era da tanto che a volte lo andavo a cercare, perché secondo me Adams e Toni possono giocare benissimo, abbiamo inserito anche Elmas che può giocare a destra-sinistra, ho anche dei centrocampisti che sono molto bravi a seguire l'azione, è tutta una questione di disponibilità, sono stati bravissimi e penso che è un pareggio meritato".