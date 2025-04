C'è una doppia ufficialità in casa Torino per quel che riguarda la dirigenza. Emiliano Moretti e Ruggero Ludergnani, infatti, hanno firmato il prolungamento con il club del presidente Urbano Cairo: i nuovi contratti avranno scadenza giugno 2027. L'ex calciatore, che lavora a stretto contatto con il dt Davide Vagnati, e il responsabile del settore giovanile proseguiranno così la loro avventura in granata. Nel frattempo al Filadelfia continuano i lavori del Torino in vista della sfida contro il Verona, in programma domenica alle 15 allo stadio Olimpico Grande Torino.