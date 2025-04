Toro, l'altra faccia con i flop: Coco è la delusione più grande

TORINO - Molto è funzionato, o meglio è tornato a funzionare in un Toro che sta attraversando la fase calma di una stagione nella quale ha sperimentato un po’ tutte le situazioni: dal primo posto dopo cinque partite ai 4 punti in 9 gare tra la sconfitta con la Lazio del 29 settembre e quella contro il Napoli del 1° dicembre (entrambe subite in casa). E anche tra i giocatori c’è chi ha toccato alte vette e fondi di barile. Si prenda ad esem