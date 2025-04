TORINO - Davide Vagnati si è mosso, per Francesco Pio Esposito il canale con l’Inter è stato ufficiosamente aperto e il Torino è al momento la squadra più attiva e presente tra gli scenari che si snoderanno attorno all’attuale vicecapocannoniere della B (14 gol in 28 presenze, una rete in meno di Pietro Iemmello del Catanzaro