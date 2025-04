Toro, un tifo da 10 e lode: "Vediamo di non tradirli"

TORINO - Forse a ‘sto giro ci siamo: una vittoria sul Verona e Cairo potrà finalmente mettere le mani sul suo mitico 10° posto, con allegato il sorpasso sull’Udinese. A meno che non gli basti la coabitazione in classifica con i friulani: sarebbe sufficiente un pareggio. Comunque sia, Vanoli ordina da giorni ai suoi di non sottovalutare in nessun modo il Verona. La squadra di Zanetti insegue ancora una salvezza sicura ed &egr