Torino folle: errori e gran gol di Elmas, ma con il Verona è solo 1-1

TORINO - Il Torino meno bello del 2025 si fa bloccare sul pareggio del Verona, ma va detto che i granata ci hanno messo tanto - davvero tanto - del loro: dal rigore fallito da Adams sullo 0-0 all’incredibile disattenzione di Milinkovic Savic che ha consentito al Verona di passare in vantaggio con Sarr neppure due minuti dopo. Poi Elmas ha rimediato con un gran gol, tuttavia è chiaro che l’1-1 sia risultato deludente per quanto la squadra di Vanoli aveva mostrato nei mesi passati e per quanto legittimamente si aspettavano i tifosi che hanno riempito lo stadio.

L’infortunio di Lazaro ha convinto il tecnico a riproporre il 4-3-2-1 con l’inserimento di Gineitis sulle mediana accanto a Ricci (espulso nel finale per un’entrata non cattiva ma pericolosa ai danni di Ajayi) e Casadei, però la maniera ordinata con cui Zanetti ha disposto il Verona è stata sufficiente per frenare le ambizioni del Toro e anzi offrire, almeno nel primo tempo, le sensazioni migliori, pur senza la costruzione di occasioni clamorose. A colpire in maniera negativa è stata soprattutto la lentezza della manovra granata, l’incapacità di aumentare il ritmo e sfruttare le doti dei giocatori dalle maggiori qualità.

La ripresa da Toro

È piaciuto di più l’atteggiamento della ripresa, tuttavia anche con l’ingresso di Karamoh al posto di Gineitis e il ritorno al 4-2-3-1 che ha rappresentato la svolta della stagione le cose non sono cambiate. Sì, a tratti si è visto un Toro più propositivo, però tanti sono stati gli errori, alcuni davvero elementari, e poche le opportunità. Eppure, un tocco con il braccio di Sarr segnalato da Ghersini e Fabbri al Var avrebbe potuto cambiare la giornata, se Adams non avesse calciato un rigore fiacco, che Montipò ha respinto con bravura.

Lo stesso Sarr si è subito riscattato segnando il vantaggio gialloblù, ma il suo merito è stato solo quello di crederci, perché la rete è stata una sciagurata invenzione di Milinkovic Savic, che ha ritardato inopinatamente il lancio pur avendo lo spazio libero di fronte a sé. A evitare la sconfitta, tre minuti più tardi, ha provveduto Elmas, che si è liberato sulla destra, ha scambiato con Vlasic e ha trovato lo spazio per calciare di sinistro, spedendo il pallone contro il palo e poi in rete.

Il terzo pareggio consecutivo, unito a quelli di Lecce-Venezia e Empoli-Cagliari, rendono felice Zanetti, sempre più vicino alla salvezza. Il Toro raggiunge l’Udinese al decimo posto, ma è evidente che siamo davanti a un’occasione buttata e a una frenata nel processo di crescita che lascia profondamente insoddisfatto Vanoli.