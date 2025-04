Elmas: "Futuro al Toro? Vediamo cosa dirà il presidente"

Le parole di Elmas

"Volevo tornare in Italia e ho scelto questo club perché è davvero importante, l'impatto è stato subito positivo - dice il macedone, prelevato a gennaio dal Lipsia in prestito con diritto di riscatto - e mi mancava l'Italia: ora sto cercando la miglior condizione, piano piano arriverà. Ma sono contento della mia scelta di venire al Toro". Sulla deludente parentesi in Germania: "E' stato un anno complicato, c'erano davvero troppe differenze rispetto all'Italia e qui si vive in maniera più rilassata: quando sono arrivato, ho pensato di essere tornato a casa".