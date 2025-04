Il valore del mercato. Como e Toro, che svolta nel ritorno! 

TORINO - Altro che mercato di riparazione: quello invernale, per Como e Toro avversarie domenica al Sinigaglia, è servito per procedere con una mezza rivoluzione. In particolare sia Fabregas che Vanoli, i due allenatori che si sfideranno dopo l’1-0 per i granata maturato all’andata grazie al gol di Njie, tra il mese di gennaio e i primissimi giorni di febbraio (il gong è suonato lunedì 3) hanno ricevuto quella