Biraghi: "Toro, qui per restare ed essere un leader"

TORINO - Cristiano Biraghi, pensavi di diventare così in fretta un punto di riferimento del Torino ? “Diciamo che ho la consapevolezza, senza voler apparire presuntuoso, di essere uno che dà sempre il cento per cento e questo aiuta. Però arrivavo da otto anni a Firenze, otto anni che si sono conclusi in maniera inattesa e certo non voluta da me, per cui le prime due settimane a Torino sono state una fase di transizione”. L