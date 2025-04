Torino, Vanoli: "Caso scommesse? Cairo vicino a Ricci". E su Fabregas...

Como-Torino, Vanoli: "Servono anche le idee"

"Dove non si arriva dal punto di vista economico, ci si arriva tramite le idee. Qua cerco quei dettagli che servono per fare un passo in più. Ora non so questo passo dove sarà, dobbiamo trovare soluzioni. Non voglio alibi dai miei giocatori e non ne trovo nemmeno io. Io non parlo sempre bene delle altre società, ma è giusto e doveroso prendere come esempio chi fa le cose fatte bene. Anche l'Atalanta si è visto cosa ha fatto. Io penso che in ogni società dove sono andato ho sempre cercato di lasciare una società migliore, poi posso dare il massimo e cercare soluzioni. Quando non ci sono i soldi ci devono essere idee, sto cercando in tutti i modi di far crescere il club". Vanoli ha poi risposto sul rendimento di Cristiano Biraghi, che a Tuttosport ha dichiarato di aver trovato a Torino l'ambiente giusto per ripartire. "Quando vai a cercare giocatori funzionali a quello che stai facendo le cose si possono migliorare. È quello che sto cercando di imporre in prospettiva futura. Quello che abbiamo un po’ sbagliato serenamente è forse stato fatto a giugno, prendendo giocatori non funzionali a quello che stiamo facendo. La bravura di un allenatore è anche capire che si poteva fare meglio. Il mio compito non è solo valorizzare ma far rendere, abbinare l’obiettivo economico a quello sportivo”, ha concluso il tecnico.