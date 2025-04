Torino, in attacco c’è la tentazione Gabellini

Torino - Ché Adams ha rallentato il proprio ritmo in zona gol. Tonny Sanabria contro il Como ha steccato, anche in maniera piuttosto netta. Duvan Zapata sta proseguendo un lungo percorso di riabilitazione, così come Alieu Njie. Ci sarebbe ancora Yann Karamoh nella batteria degli elementi offensivi a disposizione di Paolo Vanoli, che però quest’anno l’ha impiegato prevalentemente come esterno. E allora, considerando che nelle u