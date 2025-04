Vanoli: "Toro senza Lazaro. Zapata ci darà grandi soddisfazioni"

Su Zapata, Casadei e Gineitis

"Il rinnovo di Zapata? Un gesto importante da parte della società, che fa anche però capire la volontà di Duvan di darci grandi soddisfazioni. Dovremo solo aspettarlo perché ha avuto questo brutto infortunio. Qual è il programma di recupero? Non sono io l’addetto per tracciare gli orizzonti, il suo processo sta andando bene, sta alternando forza e correttiva sul campo, la speranza è di averlo in ritiro almeno in parte, se non del tutto, al servizio con noi. Bisogna avere pazienza, ma sta procedendo molto bene. Si avvicina Il 4 maggio sarà Zapata o Ricci a leggere i nomi dei giocatori del Grande Torino a Superga? Sarà il capitano, quindi Duvan. Casadei ha avuto una leggera flessione? Non possiamo pensare che un giocatore arrivi e ogni domenica faccia gol. Ha avuto un po’ di flessione dal punto di vista fisico, ma me lo potevo aspettare. Lo abbiamo preso perché crediamo possa diventare un faro della squadra in futuro, lo dimostra anche la convocazione in Nazionale. Gineitis in calo? Sono cose che dite voi, io gli ho fatto i complimenti dopo il Como. È l’unico giocatore che ha le caratteristiche per sostituire Lazaro. Secondo me rispetto alla partita con il Verona, dove aveva fatto effettivamente più fatica, anche perché era la prima volta che faceva quel ruolo, contro il Como, che giocava con una difesa a quattro, ha fatto una buona prestazione. È disponibile a fare tutto, mi piacciono questi giocatori", ha detto ancora l'allenatore del Torino.