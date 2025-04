Toro in vendita? Dai fatti dell’estate agli scenari futuri: marcia a tappe

Era il 27 novembre: mai dimenticare. Cairo: «Sono presidente da 19 anni e non voglio rimanere a vita, ci sta che a un certo punto passi la mano. Se arriverà uno più ricco e bravo di me, sarò disposto a farmi da parte. Mica voglio rimanere a tutti i costi! I ventenni prima o poi finiscono», aggiunse ancora con un’evocazione storica discutibile. Fu quella la prima grande svolta, quantomeno a livello di comunicazione, del secondo semestre del 2024. Tutto cominciò in estate, a metà agosto: quando, come un fulmine all’improvviso (anche per Vanoli), il presidente decise di vendere Bellanova, dopo aver già ceduto Buongiorno. Di lì in poi non esplose, ma riesplose la contestazione popolare, che già negli anni precedenti, ciclicamente, aveva investito più o meno duramente Cairo. E riesplose in forme durissime, estendendosi anche a strati della tifoseria fino a quel momento poco inclini a protestare in modo appariscente e detonante, sotto l’aspetto...canoro.