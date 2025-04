Vlasic e Ilic, Pasquetta d’ansia: Vanoli deciderà all’ultimo

La bella notizia che Vanoli vorrebbe scoprire oggi è un Vlasic senza più alcun tipo di problema al polpaccio. Il tecnico è stato costretto a rinunciare al suo numero 10 a Como e non vorrebbe essere obbligato a fare lo stesso anche domani contro l’Udinese: anche ieri il trequartista ha svolto un lavoro differenziato, ma l’allenatore lo aspetterà fino all’ultimo. «Senza Vlasic abbiamo varie soluzioni, non solo le due punte come a Como, quando ho voluto lanciare un messaggio alla squadra perché volevo fare risultato. L’edema che è uscito sul polpaccio di Nikola, dopo una botta che aveva preso, gli sta dando un po’ di fastidio, ma vediamo se riusciremo a recuperarlo. Ci proveremo fino all’ultimo», ha spiegato Vanoli. Vlasic negli ultimi mesi ha spesso fatto la differenza con i suoi gol, gli assist e diverse giocate di qualità, tanto che non è azzardato affermare che stia disputando la sua miglior stagione da quando veste la maglia granata. Nel Torino non c’è un altro giocatore con le sue stesse caratteristiche, non c’è un trequartista naturale come lo è il calciatore croato: anche per questo un suo recupero sarà importante, considerato che contro l’Udinese la squadra granata dovrà fare a meno di un altro titolatissimo come lo è Lazaro.