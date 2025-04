Cairo e il Torino ricordano il Santo Padre: il messaggio social

Torino, il ricordo social di Papa Francesco

"Il presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, addolorati per la triste notizia, esprimono il profondo cordoglio nel ricordo di Papa Francesco, straordinaria figura del mondo contemporaneo. E' stato il Papa di tutti, con una speciale attenzione agli ultimi, ai più deboli: una guida, un esempio. Porteremo sempre nel cuore il suo amore per lo sport e per il calcio e il suo orgoglio per le origini piemontesi". Così sui social il Torino e il presidente Cairo nel giorno della scomparsa di Papa Francesco.