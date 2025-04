TORINO - Averlo in campo fa tutta la differenza del mondo. Normale che sia così, visto e considerato il livello di maturità mentale e calcistica che ha orgogliosamente raggiunto in questi anni. Samuele Ricci non può che essere indispensabile per il Toro: non sarebbe un uomo mercato, d'altronde, se rientrasse nel mare magnum dei giocatori normali. E non sare