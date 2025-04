Toro, Vlasic ko: niente Udinese. Vanoli si porta due Primavera

Nikola Vlasic salta la gara interna con l'Udinese. Il fantasista croato è stato costretto al forfait a causa dei problemi al polpaccio che avevano già messo in dubbio la sua presenza nei giorni precedenti l'incontro in programma alle ore 18.30 al Grande Torino. I granata affronteranno i friulani - gara valida per il recupero della 33ª giornata di campionato - puntando a ritrovare i 3 punti dopo la serie di 2 pareggi e 1 ko, che hanno lasciato la classifica a quota 40 punti a pari merito con la formazione di Kosta Runjaic.