Vanoli: "Toro in emergenza, siamo stati un gruppo. Zapata? Infortunio pagato a caro prezzo"

Paolo Vanoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport della bella vittoria interna contro l' Udinese decisa dalle reti di Adams e Dembele . Il tecnico del Torino ha dichiarato:“Volevamo a tuttii costi questa vittoria. A volte, specie in questa parte finale, le vittorie dobbiamo cercarle. Oggi è importante per consolidare il decimo posto. Eravamo in emergenza, erano fuori Ilic , Vlasic e Lazaro . Ma ho sempre detto che siamo stati un gruppo. Oggi ha fatto gol un ragazzo (Dembele) che io ho avuto e che è entrato, Perciun ha esordito. Poi abbiamo tanto da migliorare e lo sappiamo”. Sulle prossime gare di campionato, Vanoli ha specificato:"Guardo alla prossima partita. Andiamo a Napoli, sappiamo cosa si giocano, ma anche noi sappiamo dove dobbiamo arrivare. Loro sono una squadra forte e l'ambiente sarà caldo, ma è bello misurarsi con queste partite, solo così puoi crescere. Andremo lì a testa bassa e cercheremo di fare il massimo per portare via punti".

Le parole di Vanoli

Vanoli ha continuato il suo intervento parlando dell'assenza di Zapata:"Dopo il suo infortunio abbiamo avuto un attimo di assestamento, oltre a essere un gran giocatore era leader dello spogliatoio. Il suo infortunio l'abbiamo pagato a caro prezzo, abbiamo perso un punto di riferimento in campo e fuori. Abbiamo dovuto cambiare. Abbiamo alzato il baricentro per metterci a quattro e per avere più gol dai centrocampisti. Tutto è partito da Udine. Da Udine all'Udinese. E' un fatto di mentalità. Anche oggi non siamo stati belli ma saper soffrire fa parte del calcio. Se la sofferenza la alleni in settimana, in partita poi la riconosci. Dobbiamo fare meglio, ma oggi eravamo in emergenza totale: fuori anche Lazaro e Vlasic, ma in mezzo al campo avevamo un 2004 e abbiamo fatto esordire un 2006. Chi è entrato ha fatto bene, è lo spirito che ci ha contraddistinti nel girone di ritorno. Anche a Como non meritavamo di perdere, ma abbiamo pagato un errore in fase difensiva".