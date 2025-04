Toro, senti Schwoch: "Adams sa fare tutto, è la rivelazione di questa stagione"

«Ho visto diverse partite del Toro quest’anno e mi ha sempre fatto un’ottima impressione. I granata sono organizzati, giocano un bel calcio e da gennaio sono diventati molto competitivi. Anzi le dico di più: avessero avuto questa rosa da inizio anno, potevano arrivare tranquillamente in Conference League. Ecco perché da questa seconda parte di stagione deve ripartire il Torino per tornare finalmente in Europa l’anno prossimo. Un club del genere dev&rs