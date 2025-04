Torino arbitro scudetto? Vanoli recupera due big contro il Napoli

Il Torino non ha molto da dire al proprio campionato: la salvezza è ormai stata aritmeticamente raggiunto e l'unico obiettivo è la parte sinistra di classifica. E la lotta per tenersi il decimo posto è con l'Udinese, mentre Como e Genoa sono distaccate di quattro punti. Il compito di Vanoli è di far crescere la squadra in questi ultimi mesi e sfide come quelle contro il Napoli fanno parte del percorso. I granata voleranno al Maradona la prossima giornata e l'allenatore potrà contare anche su una serie di recuperi importanti. E intanto a fare il tifo per loro saranno tutti i tifosi dell'Inter. Torino "arbitro scudetto".

Vanoli, le scelte verso Napoli-Torino

Vanoli può sorridere grazie alle buone notizie provenienti dall’infermeria: Ricci ha superato i recenti fastidi fisici ed è pronto a riprendersi il posto in cabina di regia nella trasferta di Napoli. A disposizione anche Vlasic, che ha recuperato dal problema al polpaccio e dovrebbe rientrare almeno tra i convocati. In vista del match contro la squadra di Conte,il tecnico riavrà anche Coco dopo l'assenza per squalifica della scorsa giornata, mentre Gineitis sarà costretto a fermarsi per un turno per somma di ammonizioni. I principali dubbi dell'allenatore granata restano sulla trequarti: Elmas è confermato alle spalle di Adams, mentre Casadei potrebbe avanzare il suo raggio d’azione, lasciando la mediana aRicci e Linetty. Il mister sta inoltre valutando una nuova soluzione tattica: Pedersen avanzato sulla fascia destra e Walukiewicz spostato nel ruolo di terzino per garantire maggiore copertura difensiva.

"Il Toro lotterà per l'Europa"

"Penso che l'anno prossimo il Toro potrà lottare per l'Europa: ci sono giocatori esperti e giovani dal grande potenziale, sarà una stagione decisamente migliore": ha detto Maripan ai microfoni di Sky Sport. Poi ha proseguito, parlando del finale di stagione: "Pensiamo a una partita per volta, sono gare che valgono molto per noi e vogliamo solo vincere: è la cosa che conta di più". Sulla strada dei granata ci saranno Napoli e Inter, le due contendenti al titolo: "Non credo che lo scudetto passerà solo dalle loro partite contro di noi e sarà bello confrontarsi con due squadre così forti: vogliamo provarci, pensiamo solo a noi stessi e a chiudere la stagione nel migliore dei modi".