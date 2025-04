Vanoli striglia il Toro: "Presi due gol fotocopia da McTominay"

Le parole di Vanoli

Vanoli prosegue: "Venivamo in un ambiente caldo ma se vogliamo fare un passo nella nostra crescita non possiamo concedere a un squadra già forte due gol uguali nella nostra area. Questo è un aspetto negativo della nostra partita, dopo siamo stati bravi, c'è stata questa defezione di Ricci e avevamo quattro giorni in meno di riposo. I ragazzi hanno dato tutto fino all'ultimo. Ora dobbiamo recuperare e andarci a prendere i tre punti in casa". E sulla reazione dei suoi: "Secondo me abbiamo fatto una buona prestazione, però se le butti via con due episodi in fotocopia è inutile stare qua a parlare. Sapevamo della bravura di McTominay negli inserimenti, però non siamo stati bravi a marcarlo, questo deve essere un aspetto in cui crescere. La reazione deve essere un passo di crescita, nella prossima gara dobbiamo vincere a tutti i costi". Poi chiude: "Non dobbiamo guardare gli altri, ma essere arbitri di noi stessi. C'è questo mini campionato e dobbiamo onorare la maglia, stasera lo abbiamo dimostrato".