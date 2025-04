Superga, trovate le carte del processo! I verbali e le drammatiche testimonianze

26 fogli protocollo, 85 lire

Cominciamo col dire che appartengono a un privato, entrato in possesso di questa documentazione, acquistata. Ci ha ospitato, ci ha consentito di visionarla, ci ha permesso di scansionare tutti i fogli del processo penale e ora siamo autorizzati a mostrarne le parti salienti, a riassumerne il contenuto, a pubblicare più immagini digitali del plico. Che è composto da 104 pagine, di cui 101 dattiloscritte e 3 non scritte (vuote). Complessivamente, sono 26 fogli protocollo (ognuno rappresentante 4 facciate senza strappi, tagli o suddivisioni), sempre con margini laterali: tutti in buone condizioni di conservazione, perfettamente leggibili, seppur alcuni fogli presentino macchie di umidità. Le pagine mostrano poi tratti di ruggine vicino alle “pinzature” laterali in metallo utilizzate per la rilegatura dell’epoca (4 blocchi: da pagina 1 a pagina 40; 41-60; 61-80; 81-104). Ciascun foglio protocollo appare sia alla vista sia al tatto decisamente antico, “pesante”, reso quasi cartonato dal tempo. E sulla prima facciata di ciascun protocollo (quindi per 26 volte, senza manchevolezze) compare sempre un regolare timbro della Repubblica Italiana (tipico del periodo a cavallo tra la fine degli Anni 40 e l’inizio dei 50), indicante la somma di lire 85. I fogli sono dattiloscritti, senza alcuna scrittura a mano e senza altri timbri diversi o marche da bollo. Che cosa significa tutto ciò? Che, esattamente come ci ha dichiarato l’attuale possessore, questo plico è una copia originaria (presumibilmente stesa e rilasciata dagli uffici di Cancelleria del Tribunale di Torino a uso legale per avvocati, nel 1950) del fascicolo del procedimento penale: una copia a suo tempo posseduta da uno degli avvocati coinvolti nel procedimento civile “Torino contro Ali” (la compagnia aerea emanazione della Fiat) per il risarcimento danni, peraltro mai riconosciuto nei 3 gradi di giudizio. Questa copia originaria in carta bollata faceva parte (e fa parte ancor oggi: così è conservata dall’attuale possessore) di un ben più ampio faldone, intestato come detto a uno degli avvocati “attori” del contenzioso in sede civile (all’interno, una miriade di altri documenti di carattere giudiziario, avvocatizio e non, tutti in qualche modo connessi alla sciagura di Superga: abbiamo potuto consultare anche questi). In ogni caso (riallacciandoci al contenuto delle due pagine pubblicate ieri), non si confonda tale copia che qui stiamo presentandovi per la prima volta (trattasi di una documentazione inedita) con il fascicolo originale del procedimento penale misteriosamente sparito chissà quando e chissà dove, non solo da noi ricercato invano da anni. E che in teoria sarebbe dovuto essere stato riversato decenni fa, come da prassi, presso l’Archivio di Stato di Torino, come spiegato sul giornale di ieri. Invece è come se si fosse volatilizzato: portato via, mandato al macero o sperduto, sommerso sotto montagne di altre carte (ogni illazione è plausibile, a questo punto), chissà perché, chissà dove e chissà da quando. Aggiungiamo un ulteriore dettaglio oltremodo indicativo: in alcune parti delle cause civili di 1° e 2° grado (di cui possediamo copie digitali) compaiono alcuni brevi stralci ricopiati tra virgolette, tratti appunto dal procedimento penale (fonte indicata nel testo), citati pedissequamente dagli avvocati per rafforzare le proprie tesi. Stralci che si ritrovano alla perfezione in ogni riga, in questa copia (completa e dell’epoca) del procedimento penale che abbiamo potuto visionare e studiare. E che, anche in questo caso, abbiamo analizzato con la collaborazione preziosa di un legale, l’avvocato Claudio Ca minati del Foro di Torino, che ne ha condivisa la sostanziale attendibilità, con gli strumenti dell’esperienza professionale e delle analisi comparate effettuabili a 76 anni di distanza.