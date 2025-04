Vanoli, Toro-Venezia nel giorno di Superga: "Questo club va onorato ogni giorno"

TORINO - Per rispettare la festa del 1° maggio, Paolo Vanoli ha anticipato di un giorno la conferenza stampa in vista della prossima gara, parlando della sfida col Venezia all'antivigilia del calcio d'inizio, fissato per le 20.45 al Grande Torino. Una partita, fra l'altro, che lascia spazio all'amarcord, visto che il tecnico varesino della scorsa stagione sedeva proprio sulla panchina dei lagunari. "L'emozione di affrontare il Venezia l'ho provata soprattutto in occasione della gara di andata. Ora, a più di un girone di distanza, mi limito a esprimere i miei complimenti a Di Francesco per il modo di far giocare la sua squadra, che esprime un buon calcio, riesce sempre a rimanere in partita e sa rendersi pericolosa sui calci piazzati. Sappiamo qual è il loro obiettivo, ma anche noi vogliamo i tre punti".