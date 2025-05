Torino, in duemila per l'allenamento a porte aperte

Un vero e proprio bagno di folla ha accolto il Torino per l'allenamento a porte aperte al Filadelfia. Il tecnico Paolo Vanoli ha voluto fare un "regalo" ai tifosi e il popolo granata ha risposto all'appello in un giorno festivo come il primo maggio: circa duemila persone hanno accompagnato la seduta alla vigilia della sfida contro il Venezia, in programma domani alle 20.45 allo stadio Grande Torino, e a pochi giorni dalle iniziative per il 4 maggio, quando cadrà il 76esimo anniversario della tragedia di Superga.