"Non ricevo, disturbi fortissimi": le comunicazioni tra l’aeroporto Aeritalia e l’aereo del Grande Torino

Quell'inchiesta del 2024

Nel corso delle indagini, il giudice istruttore fece sequestrare anche le registrazioni del 4 maggio sia delle comunicazioni radio «su onda media dell’aeroporto di Novi Ligure» sia dei «bollettini meteorologici eseguiti dalla stazione meteorologica di Superga». Il giudice Silvio Caccia incaricò come perito interprete «per la decifrazione di segnalazioni vergate in codice internazionale “Q” (…) «il maresciallo marconista di prima classe Barbuto Nicola fu Francesco». Il maresciallo Barbuto era stato indicato dal «primo comando di zona aerea territoriale di Milano - Direzione telecomunicazioni»: il giudice Caccia aveva infatti chiesto ufficialmente al suddetto comando (responsabile per il Nord Italia; l’aviazione civile faceva ancora capo al Ministero della Difesa, nel 1949) l’indicazione di «un nominativo di un ufficiale o sottoufficiale residente a Torino da nominare interprete nel procedimento penale in corso di istruttoria». Come già sottolineammo un anno fa nel corso di una precedente inchiesta giornalistica sulla tragedia di Superga, pubblicata su Tuttosport il 26 aprile del 2024, il ministro della Difesa Pacciardi dichiarò che (atti parlamentari, seduta del Senato del 9 giugno 1949, risposte alle interrogazioni del senatori Giardina e Grisolia) «le conclusioni alle quali è pervenuta la Commissione d’inchiesta» (militare, ministeriale, che precedette quella della magistratura) «per l’incidente di Superga hanno assodato che esso non è dovuto a difettoso funzionamento dell’organizzazione preposta all’assistenza al volo» da terra (comunicazioni ripetute e corrette). «È invece da ritenersi attendibile che il comandante l’aeromobile (Meroni, istruttore di volo cieco, con al fianco il secondo pilota Bianciardi, entrambi piloti militari eroi di guerra, pluridecorati; ndr) giudicasse la sua posizione più arretrata o più deviata rispetto alla posizione reale. Questo errore di valutazione può averlo indotto a condurre la navigazione senza la preoccupazione di poter urtare contro la collina di Superga. È anche da supporre, a giustificazione del comandante del velivolo, che i rilevamenti radiogoniometrici effettuati a bordo» per stabilire la posizione dell’aereo «non siano stati del tutto precisi a causa delle particolari condizioni atmosferiche (stati elettrici localizzati e temporali) ed abbiano portato (...) ad un errore di valutazione della posizione dell’aereo, sia pure di misura limitata». È chiaro? Secondo l’inchiesta militare ministeriale, i piloti dell’aereo, immersi nella nebbia, erano convinti di essere in una posizione nel cielo leggermente diversa da quella realmente occupata. Secondo i militari, per evitare la tragedia sarebbe stato sufficiente che l’aereo volasse più in alto di una settantina di metri. Oppure sarebbe bastata una differenza di una decina di secondi nella tempistica di quell’ultima virata a sinistra, che portò l’aereo (con i piloti inconsapevoli davvero fino all’ultimo secondo: 40 metri di visibilità per via della nebbia fittissima, con navigazione ai 300 chilometri all’ora) a scontrarsi frontalmente contro il terrapieno dietro alla Basilica. E adesso torniamo alle comunicazioni radio terra-aereo-terra in alta e media frequenza, come emergono dal procedimento penale che stiamo analizzando da ieri. Sono decine di pagine allegate, tra le trascrizioni in codice “Q” e le traduzioni del perito interprete (comunicazioni tra i campivolo, gli aeroporti, le torri-faro e le stazioni meteorologiche di Torino, Novi Ligure, Linate, Genova, Bologna e l’aereo I-Elce, in avvicinamento dalla Liguria). Ore 15.17, Linate invia una comunicazione radiotelegrafica generale nel Nord Italia, «QRN FF 5/5». Traduzione del perito interprete: «Chiamata generale da Linate», «sono disturbato da scariche atmosferiche di fortissima intensità 5/5» (intensità massima, insomma). Le condizioni meteo stanno peggiorando significativamente. Ore 15.46, messaggio radiotelegrafico dall’aeroporto di Genova all’aereo del Grande Torino, I-Elce: «QAM IM ???». Traduzione: «Avete ricevuto il bollettino meteorologico da Torino?» (IM è la sigla dell’aeroporto Aeritalia). Nota successiva trascritta sul procedimento penale: «Tale comunicazione non è stata completamente intercettata». Ore 15.48, Torino (Aeritalia) in radiocomunicazione con l’aeroporto di Genova: «Sono disturbato da fortissime scariche atmosferiche». Alle 15.49 l’aeroporto di Torino («marconista di terza classe maresciallo Francesco De Blasio») trasmette «QSV» all’aereo. Traduzione: «Trasmettete una serie di V. per sintonizzarmi sulla vostra frequenza». Nessuna risposta. Nuovo messaggio verso l’aereo un minuto dopo, 15.50: «QSV ? K K.». Traduzione del perito: «Idem come sopra». Nessuna risposta. Così l’aeroporto di Torino alle «15.51 e 30 secondi» manda un messaggio all’aeroporto di Bologna: «2RK ? IELCE». Traduzione: «Qual è la leggibilità dei segnali di I-Elce», dell’aereo? Ore 15.52 ancora da Torino a Bologna: «NW. N.N.», cioè «per ora niente». Sempre alle 15.52 Genova manda un nuovo messaggio all’aereo, nella speranza che venga ascoltato: «QAP SU IMM», «Fate ascolto su Torino» (perché, si legge successivamente nei verbali, Torino sta per trasmettere un nuovo bollettino meteo a disposizione, con tempo in peggioramento). Ore 16.01, il marconista di Novi Ligure, maresciallo Luigi Pavone, annota sul suo quaderno: «Manca energia elettrica». Alle 16.05 dall’aeroporto di Torino all’aereo: «QRK?», cioè «qual è la leggibilità dei miei segnali?». Poi: «QSV», ovvero «trasmettete una serie di V. per sintonizzarmi sulla vostra frequenza». E ancora: «K.», cioè un nuovo «invito a trasmettere». Ma non risultano risposte dall’aereo (ormai manca meno di un’ora alla tragedia). Alle 16.07 l’aeroporto di Torino manda nuovi segnali in «chiamata generale», «un avviso di peggioramento del tempo». E poi: «QBI», ovvero «sono in vigore le disposizioni per il volo strumentale a causa della scarsa visibilità orizzontale. (...) Detta trasmissione è stata ripetuta». Bologna e Torino tornano a comunicare tra loro. Alle 16.08 e 30 secondi Torino chiama di nuovo l’aereo: «Sentite». Ma l’aereo non risponde. Altri messaggi tra Torino e Bologna, che alle 16.10 e 30 secondi trasmette «QSL ? NW» («Quale ricevuta volete? Non ho ricevuto nulla»). Ore 16.11, Torino invita Bologna: «QS = IELCE», «Ripetete a I-Elce quanto ho trasmesso». Ovvero l’ultimo bollettino meteo trasmesso, «SE QRK AR.», «se lo sentite bene. Fine comunicazione». Bologna risponde, ore 16.15: «Ora non ho sentito nulla, restiamo in ascolto». Trenta secondi dopo, Torino trasmette all’aereo, sperando di essere sentito: «QSV?», «Trasmettete una serie di V. per sintonizzarmi sulla vostra frequenza». Poi: «K. QRN.», «invito a trasmettere. Sono disturbato da fortissime scariche elettriche». Alle 16.16 l’aereo compare all’improvviso come dal nulla, riesce finalmente a comunicare. Trasmette a Linate: «K. K. QSV», «invito a entrare in collegamento, trasmettete una serie di V.». Linate esegue «dieci V», è indicato nel procedimento penale. Trenta secondi dopo l’aereo trasmette a Torino, per la prima volta: «nove V» per farsi sintonizzare. Alle 16.17 l’aereo trasmette verso Torino e Milano (nota: «causa disturbi atmosferici, non sentendo le chiamate e le risposte»). Torino all’aereo «chiede ancora qual è la leggibilità dei suoi segnali radiotelegrafici». Alle 16.18 manda altre otto V («I-Elce non riesce a sentire le comunicazioni di Torino»). Alla stessa ora Torino trasmette «un messaggio di peggioramento del tempo» (...) e «lancia un QBI» («a Torino (...) entrate in vigore le disposizioni per il volo strumentale a causa della scarsa visibilità». Poi si legge anche: «La ricezione radiotelegrafica su Torino è disturbata da fortissime scariche atmosferiche 5/5»). Alle 16.19 l’aereo chiede a Torino il bollettino meteo più recente. Che viene trasmesso nei dettagli alle 16.20 (riassumiamo le indicazioni: «pioggia», «vento», «nubi basse a 480 metri dal livello del suolo»). L’aeroporto chiede poi «QRE?», cioè «a che ora contate di arrivare a Torino?». Nessuna risposta. Dopo quella richiesta delle 16.19, fino alle 16.26 l’aereo non sente più e non riesce a comunicare. Due minuti prima, nota del marconista di Torino: «Scariche atmosferiche... 5/5... Non si capisce più nulla». Finalmente I-Elce risponde, ore 16.26: «K» (il perito interprete: «Il velivolo non sente causa disturbi atmosferici le comunicazioni effettuate da Torino»). Torino chiede all’aereo se abbia ricevuto il «messaggio trasmesso alle ore 16.20». Alle 16.27 l’aereo risponde di nuovo «K» («non avendo ricevuto il messaggio delle ore 16.20, invita Torino a ritrasmetterlo»). L’aeroporto ripete il bollettino meteo dettagliato e le disposizioni per il volo strumentale.