Inchiesta Superga, la perizia degli ingegneri: “Pure penuria di carburante”

Il marconista a bordo Antonio Pangrazzi riuscirà a rispondere di nuovo alle 16.40: quattro volte una «V» (lettera radiotelegrafata come da codice “Q” per farsi meglio sintonizzare sulla propria frequenza), più altre comunicazioni (come l’indicazione di essere in quel momento nel cielo di Savona). Comunicazioni, però, non tutte ben ricevute dall’aeroporto. Nota trascritta: «Tale ricezione è incerta causa sempre disturbi causati da fortissime scariche atmosferiche» a Torino. Trenta secondi dopo, sempre in alta frequenza, il marconista di Torino invia infatti all’aereo «PSE RPT», ovvero «per favore ripetete tutto». Alle 16.41 l’aereo invia «QBH 2000», cioè «volo al disotto delle nubi alla quota di 2.000 metri». Poi: «PSE QFS K.», ovvero «fate mettere in moto il radiofaro di Novi Ligure» e «avanti», cioè rispondete voi, adesso. L’aeroporto (alle 16.41 e 30 secondi, ovviamente sempre col codice “Q”): «Confermate la vostra posizione su Savona ?», intanto «ho già avvertito Novi Ligure». L’aereo: «Confermo, la mia posizione è Savona». Scambio di segnalazioni di messaggi ricevuti. Alle 16.42 e 30 secondi, l’aereo: «Vi chiamerò» (sempre via radiotelegrafo, va inteso). L’aeroporto dà conferma. Ma la comunicazione arriva disturbata all’aereo, che chiede la ripetizione del messaggio. Però l’aeroporto non riesce più a comunicare con l’aereo e così invia «una serie di V» (otto). Alle 16.44 e 30 secondi, l’aereo: «Trasmettete». Stesso messaggio inviato dall’aeroporto. Nota trascritta nel verbale allegato al procedimento penale: «Il marconista di Torino sente solo la chiamata di I-Elce perché impossibilitato a intercettare il testo della comunicazione causa disturbi fortissimi».



Siamo a meno di 18 minuti dalla tragedia, ora. Alle 16.45 «Torino fa una chiamata generale e cioè lancia in aria la voce del codice “QRT” per intimare alla stazione emittente e disturbatrice di cessare la trasmissione» (oltre alla tempesta e alle scariche elettriche, una stazione, non precisata nel procedimento penale, sta dunque ulteriormente disturbando le comunicazioni tra l’Aeritalia e l’aereo). Poi, sempre l’aeroporto, verso l’aereo: «QRU? QRM», «avete qualcosa per me? Sono disturbato». Ore 16.45 e 30 secondi, l’aereo chiede a Torino la pressione barometrica «al livello medio del mare nella regione Informazione di volo di Milano», come da prassi, per poter tarare manualmente (e nuovamente) gli altimetri di bordo. L’aeroporto: «Ricevuto, aspettate». Il marconista di Torino pone la domanda al collega di Linate, «avendo quest’ultimo (aeroporto, ndr) il compito di stabilire (…) quanto (…) il velivolo ha chiesto», spiega il perito interprete. Per 5 volte Torino invia la richiesta a Linate. Anche con un «D.D.», ovvero «notizia urgentissima».

Alle 16.51 (dunque 6 minuti dopo la richiesta ricevuta dall’aereo) Torino può finalmente inviare la pressione barometrica al marconista a bordo dell’I-Elce (la tragedia incombe, ormai: avverrà una decina di minuti dopo). E poi: «QSL», cioè «accusatemi (datemi, ndr) ricevuta». Ma l’aereo non risponde, le comunicazioni sono di nuovo saltate. Nuova serie di «V» dell’aeroporto. Alle 16.52 e 30 secondi, l’aereo: «AR VVVVV», «invito a trasmettere, serie di V». Poi: «QB? K», ovvero «qual è la visibilità orizzontale all’aeroporto di Torino Aeritalia?». Con le varie lettere e numeri in codice “Q”, Torino risponde «1.200 metri», ma con «base di nubi» a «480 metri dal livello del suolo» (pro memoria: altitudine di Superga, però sul livello del mare: 672 metri. E di Torino: 239 metri). «Pioggia» e «disposizioni volo strumentale» per le nubi basse. «Nota: tale comunicazione è stata ripetuta per facilitare la ricezione da parte del marconista di bordo I-Elce il quale era in difficoltà di ricezione causa disturbi scariche atmosferiche». L’aereo: «Serie di V», sei («per facilitare la sintonia»). Poi, «RC OK», «ricevuto, va bene, siamo d’accordo». E: «X QSL», «vi chiamerò, vi accuso (vi do, ndr) il ricevuto di ciò che mi avete trasmesso». Di nuovo «X», vi richiamerò. Mancano meno di 10 minuti alla tragedia. L’aeroporto chiede «a che ora contate di arrivare?», quindi comunica (per una nuova tara degli altimetri a bordo) «la pressione barometrica (…) del suolo» a Torino. Alle 16.53 e 30 secondi, l’aereo: «Ricevuto, sta bene, aspettate, aspettate, per quanto l’ora del mio arrivo, aspettate». Alle 16.54, «nota del marconista di Torino: “Sono disturbato con intensità di segnali cinque quinti”», cioè il massimo. Alle 16.54 e 30 secondi, l’aereo: «Invito a riprendere il collegamento». E 30 secondi dopo: «AS QRE 15MN», «aspettate, io conto di arrivare fra 15 minuti». E poi: «QSY 333», «passo in trasmissione sulla frequenza di 333». Torino comunica il ricevuto. L’aereo, alle 16.55 e 30 secondi: «R R GM X», «ricevuto, ricevuto, grazie mille, vi richiamerò».