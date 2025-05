Carboni, il Torino c'è. E parla l'agente: "Di sicuro merita la Serie A"

TORINO - Rinforzare una difesa che, dopo essere stato il punto di forza del Torino di Juric, in questa stagione ha perso la propria solidità, complici anche la partenza di alcuni pilastri come Buongiorno e Rodriguez e il rendimento non sempre convincente di chi li ha sostituiti: è questo uno degli obiettivi di Vagnati per la prossima sessione di mercato. La certezza da cui ripartire nella nuova