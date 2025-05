Cacciamani, chi è il talento del Toro che ha sfidato Barella e conquistato Vanoli

La maturità calcistica è arrivata prima di quella che dovrà sostenere a giugno tra i banchi di scuola. È stata una domenica indimenticabile quella vissuta l’altro ieri da Alessio Cacciamani, lanciato a sorpresa da Paolo Vanoli durante il secondo tempo di Torino-Inter. Una prima volta speciale per l’esterno classe 2007, che ha così coronato il sogno di esordire in Serie A proprio di fronte a uno dei suoi modelli: Federico Dimarco. E il bello deve ancora venire per il laterale marchigiano, che il Toro ha pescato l’estate scorsa a parametro zero dopo il fallimento dell’Ancona. Un’intuizione targata Ruggero Ludergnani che ha intravisto in tempi non sospetti le potenzialità del mancino jesino e se l’è accaparrato, bruciando la concorrenza di club importanti come Bologna e Inter. E il debutto in A è avvenuto proprio di fronte ai nerazzurri, con la soddisfazione per Alessio di essere riuscito a lasciare subito il segno contro una squadra fresca di qualificazione alla finale di Champions. Andando via in dribbling pure a un campione del calibro di Barella.