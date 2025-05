Toro, un finale rovinato e una rosa da rivoluzionare

TORINO - Sei punti in meno rispetto allo scorso campionato, 44 contro 50. Due vittorie in meno e altrettante sconfitte in più. Un solo punto conquistato nelle ultime 3 partite, 4 punti nelle ultime 5 e comunque una sola vittoria nelle ultime 7 gare (opportuno ricordarne gelidamente l’elenco: Lazio-Torino 1 a 1, Torino-Verona 1-1, Como-Torino 1-0, Torino-Udinese 2-0, Napoli-Torino 2-0, Torino-Venezia 1-1, Torino-