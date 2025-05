Gineitis fa impazzire la Lituania: doppio premio

TORINO - Ha ancora tanto da lavorare. Ha margini di miglioramento enormi e sicuramente non ha espresso tutto il meglio delle proprie potenzialità. Ma la crescita di Gvidas Gineitis, 21 anni compiuti il 15 aprile, non è certo passata inosservata. In prima battuta a Paolo Vanoli, convintissimo in merito al valore del giocatore: sa già perfettamente che sarà un protagonista anche della prossima stagione. Piace anche alla società