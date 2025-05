Pedersen comprato e ora è già in vendita: il nuovo obiettivo Toro

TORINO - Dopo una stagione così, dal rendimento deficitario come nessuno avrebbe potuto nemmeno lontanamente immaginare (al netto della differenza abissale di valori tecnici rispetto a Raoul Bellanova), di sicuro non si può essere soddisfatti. Marcus Pedersen mette tutti d'accordo sullo stesso tema: il suo primo campionato al Toro non è stato sufficiente. E il riscatto del suo prestito non è stato certo perfezionato per meriti