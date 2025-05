L'ira dei tifosi del Torino: tutti contestati!

TORINO - Come buttarsi via: il manuale è redatto da un Torino sconfitto a Lecce, reduce da un punto in quattro partite e con una sola vittoria nelle ultime otto. Editore, va da sé, il presidente Cairo che avrebbe sperato in tutt’altra pubblicazione, per il finale di campionato della sua squadra. Che però raccoglie quanto lui per primo ha seminato. Resta il merito di aver scongiurato il grande perico