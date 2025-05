Cajo all'Hiroshima con Redivivo: il colore della musica è granata

«…questa città mi entra dentro senza che io me ne accorga, quante lacrime granata sulla collina di Superga…». Quando Cajo scrisse “Torino Cosa Mi Fai” con Mr. Deng (della Union Click), quest’ultimo, juventino, non ebbe nulla da eccepire al saluto agli Invincibili . Anzi. Cajo teneva - e tiene - a quel verso al punto da trasmettere anche a un tifoso non del Toro il sentire per quelle parole. Oggi, vivendo in Spagna, la sua presenza allo stadio non può più essere quella di prima, ma l'amore per la maglia granata e l'idea rappresentata dal Toro rimane .

Quella tenda al Fila

Nel giugno del 2005, Tuttosport gli regalò un piccolo spazio per raccontare una grande follia: il giorno prima della partita di ritorno col Mantova, Cajo salì al Colle per rendere omaggio agli Eroi, quindi montò una tenda da campeggio in mezzo al campo del Fila e vi dormì, così da assorbirne le energie da portare allo stadio la sera dopo. Il suo amore per il Toro e per Torino è tutto dentro alla sua pur intermittente carriera musicale: ha esordito con un brano su Torino (“Torino” appunto...) ed è tornato a parlare della città in pieno clima pre olimpico proprio con “Torino Cosa Mi Fai”. Insomma, Torino e il Toro sono dentro alla storia di Cajo. Anche se poi ha tanti veri amici juventini... «Amo unire, non dividere», è il suo motto.

Il concerto

Chi vorrà unirsi ad una festa di rinascita successiva alla neo uscita dell'album Redivivo, potrà farlo giovedì 22 maggio all'Hiroshima di Torino. Il calcio non c'entra direttamente, ma c'entra quella passione viscerale che tiene agganciati alla vita anche quando questa sembra scappare di mano. Come la fede per il Toro che si rinnova pure quando pare sia molto complicato alimentarla.