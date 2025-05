Toro, parla Cairo: "Nella prossima sessione verranno ceduti uno o due giocatori"

"Se i tifosi del Torino mi hanno fatto gli auguri per il mio compleanno? Tanti me li fanno e qualcuno magari non me li fa perché la pensa diversamente. Le critiche? Mi spiace molto perché io ci metto un sacco di passione. Succede, probabilmente perché abbiamo fatto campagna acquisti con due cessioni, di cui una che non è piaciuta e da lì si è innescato il tutto. Però poi a gennaio abbiamo fatto un bel mercato, in particolare con un giovane come Casadei". A parlare, nel giorno del suo 68° compleanno ai microfoni di "Un Giorno da Pecora", su Rai Radio1, è il presidente di Rcs e del Torino Urbano Cairo.