Vanoli: "Voglio restare e fare un Toro più forte. Ranieri? Lo vedo per l'Italia"

Torino-Roma, la conferenza stampa di Vanoli

Il tecnico parte dalla condizione dei suoi ragazzi: come ci arrivano alla gara con la Roma? "Ci arriviamo bene. È l'ultima settimana, sono contento di aver recuperato Ilkhan e sono felice che venga in panchina. Elmas e Karamoh si sono allenati con il gruppo, mancherà soltanto Njie che ha avuto un attacco influenzale e abbiamo deciso di non forzarlo. Ora mi ha detto il dottore che Tameze ha un po' di febbre. E poi c'è Coco: ha fatto un po' in gruppo e un po' a parte, dobbiamo decidere se convocarlo". Ma che partita sarà? "Difficile. La Roma con Ranieri ha fatto qualcosa di straordinario, è una squadra di valore e sappiamo che cosa si gioca. Noi vogliamo finire nel migliore dei modi". E su Zapata e Schuurs: "Continuano il percorso nel migliore dei modi, ma non sono un medico. Da qui a dire di preciso quando rientreranno in gruppo, non posso fare previsioni. Ma stanno lavorando bene".

Match che coinciderà con l'ultima partita di Ranieri: "Parliamo non solo di un grande allenatore, ho ancora in mente il capolavoro in Premier League con una squadra non attrezzata per arrivare dove è arrivata, e poi c'è quello che ha fatto alla Roma. Poi lo valuto come grande uomo, una persona eccezionali e di grandi valori: è sempre piacevole parlare con lui di calcio e di valori, mi sarebbe piaciuto sulla panchina della Nazionale per chiudere il suo percorso. Per come gestisce le squadre e per come diventa empatico con i giocatori... A volte la semplicità è la miglior cosa. E chissà, mai dire mai per la Nazionale. Chapeau a Ranieri".