Vanoli: "Non so cosa ha detto Cairo, quando lo incontrerò valuteremo il futuro"

TORINO - Il Torino di Paolo Vanoli chiude la stagione con la sconfitta interna contro la Roma mettendo la parola fine ad un campionato deludente specialmente nel finale. Lo stesso allenatore dei granata lo ha ammesso in conferenza stampa: "Dispiace per questo finale, non volevamo chiudere così. Abbiamo trovato una Roma con valori tecnici importanti, anche Napoli e Inter, e puoi contrastarli se fai la partita perfetta. L'episodio del rigore, che non ho rivisto, e vai sotto, fai fatica. Abbiamo provato a reagire. C'è delusione. Eravamo usciti da una situazione difficile, da domani lucidità per fare meglio"

Riunione di lunedì

"Domani ci troviamo, a parte magari i nazionali o qualcuno che ha voli domattina. E' una questione di rispetto e di salutarci. Cairo? Non so cos'ha detto, è giusto che sia deluso dal suo allenatore per questo rush finale. Problemi con il presidente? Non lo so, l'ho solo incrociato"

La delusione di Cairo

"Chiarirò con lui. Anche al compleanno suo aveva espresso delusione, è giusto che lo sia. Non deve arrabbiarsi con la squadra, ma con me. Se in questo finale non ci sono motivazioni e fame per raggiungere i risultati dell'anno, è giusto che sia responsabile. Futuro? Non guardo il contratto, ho ancora un anno e la società ha un'opzione. Da domani, sono pronto a pensare alla nuova stagione"