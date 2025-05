Cairo: "Deluso da Vanoli, è in questo mondo da 40 anni. Ci vediamo con lui in settimana"

"Rispetto allo scorso anno, il bilancio è deficitario: abbiamo 2 posizioni in meno, 9 punti in meno. In un certo momento ho visto una crescita importante, non perdevamo mai e abbiamo fatto innesti interessanti da Casadei, Elmas e Biraghi. Alla trentesima giornata ho detto al mister che quando siamo andati in Europa, l’ultima volta esattamente 11 anni fa, avevamo alla trentesima giornata proprio 39 punti come quando glielo’ho detto. In 8 partite abbiamo fatto 18 punti. Vanoli ci credeva, mi ha detto ‘Sì, come no’. Tant’è che ha detto che erano finali, ma sarebbe stato meglio se fossero state semifinali. Non andiamo mica bene…“: così il presidente del Torino , Urbano Cairo , esprime grande rammarico dopo il campionato concluso all'undicesimo posto e con nove punti in meno rispetto allo scorso.

Le parole di Cairo su Vanoli

Il presidente del Torino ha poi spiegato: “Mi aspettavo molto, sono deluso da Vanoli, faremo tutte le valutazioni del caso. Chi è che fa giocare la squadra? Chi la mette insieme? Ha le sue responsabilità. Non è soltanto Cairo il responsabile. Quando sento che il mister dice che il Bologna ha idee, l’Atalanta ha idee, il Como ha idee. Poi si corregge e dice che il Como ha speso tanti soldi. Il Bologna ha idee, ma comunque ha speso 300 milioni in 10 anni. Se uno fa il conto, di questi ultimi 13 anni da quando siamo tornati in Serie A, il Bologna è dietro di noi. Poi chapeau, hanno fatto bene in questi ultimi 2 anni e ho fatto i complimenti, sono contento per loro. Comunque sia, bisognerebbe cercare di vedere le cose in maniera più globale, non soltanto andare dietro alle emozioni del momento. In particolare uno come Vanoli che fa l’allenatore ed è in questo mondo da 40 anni. Ci vedremo con il mister in settimana“.